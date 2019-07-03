إخلاء سبيل نقيب بكفالة والإبقاء على محامية ومعاون أول قيد التحقيق بقضية رشوة

قرّرت ​المحكمة العسكرية​ في ​بيروت​ ​إخلاء سبيل​ النقيب في ​فرع المعلومات​ "أ. س" مقابل كفالة ماليّة، فيما أبقت على كلّ من المحامية "م. ع" والمؤهل أوّل "ن. ش" قيد التوقيف، وذلك في ملف قضية الموقوف "م. م" بجرم تقاضي رشوة.

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