مدير عام الزراعة بحث مع السفير الصيني في تصدير المنتوجات الزراعية

بحث مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ امع سفير الصين في ​لبنان​ وانج كيجيان في ملقف تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الى الاسواق الصينية. واتفق الجانبان على البدء بتصدير ​النبيذ​ و​زيت الزيتون​ ومنتوجات الدواجن الى الاسواق الصينية.

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