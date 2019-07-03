الحريري ترأس اجتماعا للجنة تعديل قانون الكهرباء

ترأس رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في تعديل قانون ​الكهرباء​ رقم 462. كما استقبل الحريري الوزيرة في حكومة فيكتوريا الاسترالية اللبنانية الأصل مارلين كيروز على رأس وفد.

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