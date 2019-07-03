بوعاصي لخريجي مار مارون بعبدا: ليترافق العلم مع الثقافة والقيم

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ على ان "يترافق العلم مع الثقافة والقيم لان القيم هي التي تربط بين عناصر المجتمع، اما الثقافة فهي ما يسمح للفرد وللمجتمع بالانفتاح على حضارات اخرى، فيما العلم هو المعرفة التي سوف تسمح للطلاب بمواكبة العصر والتحضير لمستقبلهم المهني وحضهم على عدم الخوف من المغامرة في ​الحياة​".

وأكد "ضرورة الانتباه عند خوض اي مغامرة كي تكون سليمة وتسعى الى سعادة الفرد وخدمة المجتمع"، وهنأ اهالي ​الطلاب​ بما انجزوه معهم للوصول الى النجاح، متمنيا للطلاب التوفيق في مسيرتهم.

وخلال رعايته حفل تخرج طلاب مدرسة ​مار مارون​ الانطونية في ​بعبدا​، وترأس الحفل رئيس المعهد الانطوني ​الاب جورج صدقة​ في حضور فاعليات سياسية وقضائية وامنية ودينية وحشد من اهالي الطلاب، لفت بوعاصي الى "انني أتمنى عليكم بإلحاح الا تدخلوا بتاتا وتحت اي ذريعة كانت في عالم ​المخدرات​، لان في ذلك تدميرا للفرد ولمحيطه وللمجتمع".

وكانت كلمة للاب صدقة ومدير مدرسة مار مارون الاب شربل نبهان. وفي الختام، شارك بو عاصي في توزيع الشهادات على المتخرجين.