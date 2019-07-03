قائد الجيش التقى مندوبة لبنان بالأمم المتحدة ورئيس فرع الوقاية من الإرهاب في UNODC

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، مندوبة لبنان الدائمة لدى ​الأمم المتحدة​ السفيرة ​أمل مدللي​، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس فرع الوقاية من الإرهاب في "UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime" Masood Karimipour، وجرى البحث في شؤون ​مكافحة الإرهاب​.