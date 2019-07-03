قائد الجيش التقى مندوبة لبنان بالأمم المتحدة ورئيس فرع الوقاية من الإرهاب في UNODC

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل رئيس فرع الوقاية من الإرهاب في "UNODC -United Nations Office on Drugs and Crime" Masood Karimipour، وجرى البحث في شؤون مكافحة الإرهاب.
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