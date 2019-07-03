بدأت ​لجنة المال والموازنة​ جلستها المسائية برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ لبحث واقرار البنود ​المعلقة​ من موازنة ​الاتصالات​ و​اوجيرو​ بحضور الوزير ​محمد شقير​.

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كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال منعقدة في جلسة مسائية لبحث واقرار موازنة الاتصالات واوجيرو بحضور شقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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