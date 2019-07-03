لجنة المال منعقدة في جلسة مسائية لبحث واقرار موازنة الاتصالات واوجيرو بحضور شقير

بدأت لجنة المال والموازنة جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار البنود المعلقة من موازنة الاتصالات واوجيرو بحضور الوزير محمد شقير.
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