شدّد نائب رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" النائب ​جورج عدوان​، أثناء مناقشة ​لجنة المال والموازنة​ ميزانية الهيئة الناظمة ل​وزارة الاتصالات​، على أن "الوزراء قاموا بتعطيل الهيئات الناظمة من أجل إلغاء الرقابة لكي يستباح القانون والمال العام دون رقيب او حسيب. واليوم يأخرون تعيين أعضاء الهيئات بانتظار تعديل قانون الهيئات الناظمة بقصد تقليص صلاحيات الهيئات وجعلها شكلية. وندعي أننا نريد الإصلاح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: الوزراء عطلوا الهيئات الناظمة لإلغاء الرقابة وليستباح القانون والمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.