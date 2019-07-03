السفارة الأميركية في تونس أجلت حفلا بمناسبة 4 تموز لدواع أمنية

قرّرت سفارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في تونس، تأجيل احتفالية بمناسبة 4 تموز، إلى شهر أيلول المقبل، وذلك "لدواع أمنية"

وذكرت مصادر "فرانس برس" أنّ "السفارة اتّخذت قرار تأجيل احتفالية عيد الاستقلال إثر الهجومين اللذين نفذّهما انتحاريان الخميس الماضي، وقُتل فيهما أمني وأصيب ثمانية أشخاص بجروح".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​، أنّ "على اثر عمليّة مطاردة مطوّلة للعنصر ​الإرهاب​ي الفار "أيمن السميري"، تمّت محاصرته ليلة الثلثاء-الأربعاء من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسّة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، في حي الإنطلاقة بالعاصمة".

وأوضحت أنّ "أثناء ​إطلاق النار​ عليه، عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتمّ تسجيل أية خسائر بشريّة".