رئيس المجلس العسكري السوداني أصدر عفوا عاما عن أسرى "حركة تحرير السودان"

أصدر رئيس المجلس العسكري في ​السودان​ ​عبد الفتاح البرهان​، عفوًا عامًّا عن أسرى "​حركة تحرير السودان​" بزعامة مني أركو مناوي. وبلغ عدد الأسرى المشمولين ب​العفو العام​ 235 أسيرًا، ويتمّ الإفراج عنهم فورًا.

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