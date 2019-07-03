ترامب يتهم مجددًا أوروبا والصين بالتلاعب بعملاتهما

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتهم مجددًا "أوروبا والصين بالتلاعب بعملاتهما وضخ المال في نظاميهما لتحقيق مصالحهما بهدف منافسة الولايات المتحدة في شكل أكبر".
وشدد ترامب على أن "علينا أن نحتذي بهما أو أن نظل نتفرج كالأغبياء على الدول الأخرى تمارس لعبتها الصغيرة، الأمر الذي تقوم به منذ أعوام عدة".
يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي يتهم فيها الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بعملتيهما. ففي شهر تموز من العام الماضي، اتهمهما أيضًا بذلك.
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