قبطانة سفينة "سي ووتش 3" مختبئة بسبب تعرضها لتهديدات

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برلين: أكدت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الأربعاء أن القبطانة الألمانية التي أوقفت لفترة وجيزة في ايطاليا بعد إنزالها أربعين مهاجراً أنقذتهم من الغرق في ميناء لامبيدوسا، مختبئة منذ إطلاق سراحها بسبب تعرضها لتهديدات.

وأكد المتحدث باسم منظمة "سي ووتش" الألمانية روبن نوغباور لوكالة فرانس برس أن كارولا ريكيت "حالياً في مكان سري بسبب التهديدات الكثيرة التي تلقتها".

ولأسباب أمنية، لم يرغب في التأكيد ما إذا كانت غادرت إيطاليا إلى بلدها ألمانيا الذي يريد وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني طردها إليه.

وأوقف ريكيت ليل الجمعة، واتهمت بالرسو عنوة في ميناء لامبيدوسا الايطالي في صقلية لإنزال مهاجرين أنقذتهم من البحر.

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وأطلق القضاء الايطالي سراحها الثلاثاء، معتبراً أن ما قامت به هو عملية إنقاذ بحرية لا ينطبق عليها القانون الذي يمنع الدخول إلى المياه الإقليمية الايطالية.

وندد سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ كبير في الحكومة الايطالية بهذا القرار، وهدد بانه سيطرد القبطانة الشابة.

وتخضع ريكيت للتحقيق في تهمة أخرى حول تقديمها مساعدة في الهجرة السرية.

وسيوزع المهاجرون الذين أنزلوا في لامبيدوسا على ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي. أما سفينة "سي ووتش 3" فتم تجميد عملها على الفور.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل مهماتها في إنقاذ المهاجرين من المياه الليبية وأنها لن تتردد في حيازة سفينة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

