شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بحصر الطرق بالمحافظات والتنسيق لحل مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكباري بحصر ولاية جميع الطرق والكباري لكل محافظة، كما طالبت بالتنسيق بين وزارات (النقل، التنمية المحلية، الداخلية) لحل مشاكل الطرق من حيث الكفاءة والمشاكل الفنية والمطبات العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات الطرق والكبارى فى بعض المحافظات.

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وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن عدم استكمال مديرية الطرق والرصف لأعمال البلاط بمنطقة المرج الغربية، فيما أكد ممثل الحكومة بأنه تم إنهاء هذا الأمر بالتنسيق مع النائب.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير المتعلق بتجديد الكوبري الذي يربط ما بين ميدان الأوبرا ومنطقة الأزهر.

وأوصت اللجنة بصيانة وتجديد الكوبري الذي يربط بين ميدان الأوبرا وميدان الأزهر بمحافظة القاهرة، بإعداد هيئة الطرق والكباري مذكرة بشأن الكوبري وموافاة اللجنة في مدة لاتزيد عن 15يوماً.