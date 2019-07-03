شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كلمة شيخ الأزهر 3 يوليو: قضاء مصر العظيم ضامن لنزاهة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر كان من أبرز المشاركين فى اجتماع 3 يوليو 2013 ،حيث القى كلمة عقب الاجتماع أكد فيها أنه وضح جليا أن مصر الآن أمام خيارين أحلاهما مر مشددا على أن أشد الأمرين مرارة هو صدام الشعب المصرى وسيلان دمه الزكى على التراب لذلك وعملا بقانون الشرع الإسلامى القائل بإن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعى.

وأشار إلى أنه أيد الرأى الذى انتهى إليه المجتمعون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحتكم الشعب يضمن نزاهته قضاء مصر العظيم ورجال القوات المسلحة.