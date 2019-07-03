ثلاثة أسماء عربية في لجنة تحكيم جوائز “الأوسكار”

اختارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، المنظمة لجوائز “الأوسكار”، 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة في لجنة التحكيم جوائز “أوسكار” السنوية في دورته المقبلة، منهم ثلاثة عرب.

وأعلنت الأكاديمية، بداية الأسبوع الحالي، عن وجود ثلاثة أسماء عربية جميعها من دولة مصر، هم الممثلة يسرا في قائمة الممثلين، والمخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في قائمة المنتجين.

وفي سياق متصل، سلطت الصحافة العالمية الضوء على اختيار أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، النجمتين العالميتين، ليدي غاغا، وأديل، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز “الأوسكار” في دورته المقبلة الـ92، والمقامة، في شهر فبراير المقبل.

يذكر أن المخرج المغربي نبيل عيوش تلقى، عام 2017، دعوة ليكون عضوا دائما في لجنة تحكيم جوائز “الأوسكار”.