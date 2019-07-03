“الأسود” ضمن 4 منتخبات لم تلعب مساءً في “الكان”

انتهت مرحلة المجموعات من نهائيات كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، أمس الثلاثاء، بتأهل 16 منتخبا لدور ثمن النهائي، الذي سيقص المنتخب الوطني شريط مبارياته، الجمعة القادم، عندما يواجه بنين.

واستفاد 12 منتخبا ضمن 16 المؤهلين للدور الثاني، من خوض مباراة واحدة على الأقل خلال دور المجموعات، في الفترة المسائية، بينما لم يستفد 4 آخرون من هذا العامل.

وتواجد “أسود الأطلس”، ضمن الرباعي الذي لم يلعب ولو لقاء واحدا في المساء، خلال مرحلة المجموعات، بالإضافة لمنتخبات، السنغال، ونيجيريا، ثم الكامرون.

ومن غرائب الصدف أن 3 منتخبات ضمن الرباعي المذكور، تم حرمانه من اللعب مساء حتى في دور الثمن، وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الذي سيواجه بنين على الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي، وهو التوقيت نفسه لمواجهة نيجيريا أمام الكاميرون، السبت القادم، في حين شكل السنغال الاستثناء الوحيد حيث سيلعب مساء يوم الجمعة أمام أوغندا.