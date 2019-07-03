“كوبا أمريكا 2019”.. ألفيس عن ميسي: “صعب أن تكون الأفضل في العالم”

دافع داني ألفيس لاعب منتخب البرازيل لكرة القدم، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد نهاية مباراة المنتخبين، فجر اليوم الأربعاء، بفوز وتأهل البرازيل إلى نهائي “كوبا أمريكا”.

وقال قائد منتخب “السيليساو”، مدافعا عن ميسي: “صعب أن تكون الأفضل في العالم، إذا أقصينا اليوم أمام الأرجنتين فسيتم توبيخ وإنتقاد جميع اللاعبين، ولكن في الأرجنتين يلقون اللوم على ميسي فقط”.

ونال ألفيس جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي حسمها المنتخب البرازيلي بهدفين دون مقابل، سجل غابرييل خيسوس الأول في الدقيقة 19 من الجولة الأولى، ثم ضاعف زميله روبرتو فيرمينو الغلة، مع حلول الدقيقة 71 من الشوط الثاني للمواجهة.

وينتظر زملاء ألفيس، الفائز من مباراة تشيلي أمام بيرو، غدا الخميس، للتعرف على منافسهم في النهائي الذي سيقام، الأحد القادم، على أرضية ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو.