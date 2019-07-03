العثور على مواد متفجرة بأحد المساجد بتونس وقوات الأمن تحاصر مطلوبا داخله

قالت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن التونسية تحاصر مطلوبا تحصن بأحد المساجد في حي الإنطلاقة، غربي العاصمة.

وأوضحت “إذاعة موزاييك” أن قوات الأمن التونسي عثرت على كمية من المواد المتفجرة في جامع الغفران بحي الانطلاقة غربي العاصمة.

وأمس الثلاثاء، أقدم مطلوب خطير للعدالة يدعى “أيمن السميري” على تفجير نفسه عند مفترق الطرقات بين حي التضامن وحي التحرير، بعد محاصرته من قبل قوات الأمن.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن “عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري”، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا لوقوع هجمات.