روسيا: بوتين يشرع بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار ينص على انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبموجب المرسوم الذي نشره الكرملين، والذي يدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه، تتوقف روسيا عن الالتزام بالنص الذي وقعت عليه روسيا والولايات المتحدة في عام 1987، وينص على حظر استخدامهما للصواريخ الأرضية التي يراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.

ووافق البرلمان في حزيران/ يونيو على هذا القرار الذي أعلنته موسكو في شباط/فبراير.

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأول من شباط/ فبراير، من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وتبعته موسكو بتعليق مشاركتها فيها في اليوم التالي، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاقية.

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وأعطى بوتين مباشرةً الأمر بتطوير طرازات جديدة من الصواريخ المتوسطة الأرضية خلال عامين، خصوصا من خلال تعديل محركات ذات مدى متوسط موجودة أصلا لكن منتشرة بحرا أو جوا فقط.

ووضع إبرام المعاهدة حدا لأزمة الصواريخ الأوروبية التي اندلعت مع نشر الاتحاد السوفياتي لصواريخ "أس أس 20" ذات الرؤوس النووية في أوروبا، ويخشى أن يؤدي تعليقها إلى انطلاق سباق تسلح جديد بين موسكو وواشنطن.

ومستقبل اتفاقية "ستارت" حول الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية التي ينتهي مفعولها في عام 2021 أيضا مجهول، وأكد بوتين، يوم السبت، أن موسكو وواشنطن بدأتا "مشاورات" حول تمديدها.

وفي 20 شباط/ فبراير الماضي، حذّر بوتين، من أن بلاده ستنشر صواريخ قادرة على استهداف الولايات المتحدة، إذا نشرت الأخيرة صواريخ في أوروبا.