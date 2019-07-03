مشاكل تقنية في "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واجه مستخدمو عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيقيه "واتساب" و"إنستغرام"، اليوم الأربعاء، مشاكل تقنية أثناء استخدام المنصات الثلاث.
وذكر مستخدمون كثر في أنحاء العالم، أنهم يواجهون مشاكل في إرسال ورفع وتحميل الصور على موقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب".
وأشار البعض إلى أنهم واجهوا صعوبة في الدخول إلى حساباتهم على تطبيق "إنستغرام".
كما شكى كثيرون أنهم لم يتمكنوا من تحميل صور ومقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية الثلاث.
ولم تُصدر الشركة بيانا توضيحيا بالمشكلة حتى الآن.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطاني، أن المشكلة أصابت الخوادم الأوروبية والأميركية بشكل أساسي (وتشمل خوادم البلاد).
تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، أنها تسعى إلى دمج خاصية التراسل في منصاتها الثلاث.
وكانت المرّة الأخيرة التي توقفت فيها تطبيقات الشركة عن العمل، في 14 نيسان/ أبريل الماضي، واستمر العطل لعدّة ساعات قبل أن تعاود عملها كالمعتاد.
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