الناتج البريطاني يتراجع بفعل مخاوف "بريكست" والاقتصاد العالمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار مسح أجراه مؤشر "آي إتس إس ماركت"، لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، اليوم الأربعاء، إلى أن الاقتصاد البريطاني، انكمش في الربع الثاني من العام الجاري، بعد تسجيل نمو ضئيل جدا لقطاع الخدمات في حزيران/ يونيو الماضي.

ويأتي هذا الانكماش على خلفيّة المخاوف بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والمتغيرات بالاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر "آي إتس إس ماركت" إلى 50.2 من 51.0 في أيار/ مايو ليقل عن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" والذي كان عند 51.0.

وقالت "آي إتس إس ماركت" إن مسوحا مماثلة أجريت في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء ونُشرت الأسبوع الحالي كشفت أن هذه القطاعات سجلت انكماشا في حزيران/ يونيو مما يعني أن اقتصاد بريطانيا ككل انكمش على الأرجح بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

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وقال بنك بريطانيا المركزي إن الاقتصاد البريطاني قد يكون انكمش في الربع الثاني بعد نمو قوي في الربع الأول عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في موعده الأصلي 29 آذار/ مارس.

والموعد النهائي الجديد للانفصال عن الاتحاد هو 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويساور القلق العديد من الشركات بسبب احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق وهو ما قال اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إنهما مستعدان له إذا اقتضى الأمر.