ترامب يعتزم التواصل مع عباس بشأن خطة السلام

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "معجب جدا" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أمريكي للسلام.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف ألمح كوشنر إلى أن خطة السلام الأمريكية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراضٍ أصبحت الآن داخل إسرائيل.

وكانت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة بشأن صفقة القرن أكد فيها أنهم لن يقبلوا الحديث عن أي سلام اقتصادي قبل الحديث عن السلام السياسي، في إشارة إلى الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

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وأضاف: "نقول لأمريكا ولإسرائيل، لن نقبل بصفقتكم، وسنفشلها بصمودنا وتمسكنا بثوابتنا على أرضنا، فالقدس أغلى من كل أموال العالم، وفلسطين كلها على قلب رجل واحد تقول لا لصفقة العصر ولا لقرارات ترامب ونتنياهو".

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، قال قبل أيام في معهد بحثي في واشنطن إن الخطة الأمريكية تسلط الضوء على معادلة الأمن للإسرائيليين وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.

وأضاف "عباس" خلال لقاء مع قياديين من حركة "فتح" التي يقودها بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله: "سنبقى متمسكين بأهدافنا الوطنية وبثوابتنا التي حددها المجلس الوطني الذي عقد في عام 1988، وجرى خلالها إعلان استقلال دولة فلسطين، وقبولنا بقرارات الشرعية الدولية، وحددنا خلالها ثوابتنا الوطنية التي لن نحيد عنها".

وجدد الرئيس الفلسطيني رفض خطة السلام الأمريكية المزعومة المعروفة بـ"صفقة القرن"، معتبرا أنها تجاوزت كل الشرعيات الدولية التي ستطرحها الإدارة الأمريكية قريبا.