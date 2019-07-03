روسيا تبدأ تعليق مشاركتها في معاهدة "القوى النووية"

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رويترزالأربعاء 2019/7/3 07:08 مساء بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على مرسوم تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي أبرمتها روسيا والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.
وبموجب المرسوم الذي نشره الكرملين ويدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه، تتوقف روسيا عن الالتزام بالنص الذي وقعت عليه القوتان في عام 1987.
المرسوم الذي تم تعليق العمل به ينص على حظر استخدام القوتين للصواريخ الأرضية التي يراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.
ووافق البرلمان الروسي في يونيو/حزيران على هذا القرار الذي أعلنته موسكو في فبراير/شباط.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من فبراير/شباط من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وتبعته موسكو بتعليق مشاركتها فيها في اليوم التالي.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاقية.
وأعطى الرئيس الروسي مباشرةً الأمر بتطوير طرازات جديدة من الصواريخ المتوسطة الأرضية خلال عامين، خاصة من خلال تعديل محركات ذات مدى متوسط.
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