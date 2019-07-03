انت الان تتابع السويد ترجئ طلبا للتحقيق مع أسانج مؤسس ويكيليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لحظة اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

أعلنت نائبة المدعي العام السويدي، إيفا-ماري بيرسون، اليوم الأربعاء أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في طلب رسمي لاستجواب مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، المشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في السويد.

وأضافت بيرسون أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن أمر أوروبي بالتحقيق، والذي يلزم لاستجواب أسانج في بريطانيا حيث يقضي عقوبة بالسجن لعدم المثول أمام القضاء بعد الإفراج عنه بكفالة.

وقالت بيرسون التي أعادت فتح التحقيق السويدي في أيار/مايو الماضي ، إنها مازالت تحلل الدليل.

وقامت الشرطة في نيسان/إبريل بإخراج أسانج عنوة من داخل سفارة الإكوادور في لندن حيث كان يختبئ بها منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال.

وقالت هيبئة الإدعاء السويدية إن التحديث المقبل بشأن تحقيق أسانج سيصدر في آب/أغسطس على الأكثر.

Advertisements

وجاء الطلب لإعادة فتح التحقيق السويدي من محامي سيدة زعمت اغتصاب أسانج لها خلال زيارته للسويد عام .2010 ونفى أسانج التهم الموجهة إليه.

وكان قد تم إسقاط ثلاث قضايا أخرى بمزاعم بالتحرش الجنسي ضد أسانج في عام 2014 بسبب قانون التقادم السويدي، لكن التحقيق في الاغتصاب لا يتم إلغاؤه إلا في آب/أغسطس عام .2020

ومن ناحية أخرى تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لترحيل أسانج من بريطانيا بناء على جرائم أخرى مشتبه فيها.

وتتهم واشنطن أسانج بالتآمر مع محللة المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسى مانينج لتسريب معلومات سرية خلال عام .2010

وتجرى جلسة استماع كاملة بشأن طلب التسليم الأمريكي في شباط/فبراير.