الان تتابع قتيلان و4 جرحى بينهم أطفال في غارة جوية لميليشيات طرابلس على منطقة سيدي السائح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 شنت طائرات ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة فائز السراج، غارة جوية جنوبي العاصمة الليبية، اليوم الأربعاء. Advertisements وأسفرت الغارة التي استهدفت منطقة سيدي السائح جنوبي طرابلس، عن سقوط قتيلين وإصابة 4 من المدنيين بينهم أطفال. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة طارئة مخصصة للأزمة الليبية.

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