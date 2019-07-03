بوتين يوقع قانونا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي أبرمت في عام 1987، وذلك بحسب القانون الذي نُشر، اليوم الأربعاء، على موقع إلكتروني حكومي رسمي.

ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة في الثاني من أغسطس، مبررة ذلك بتطوير روسيا صاروخا ينتهك الاتفاق.