شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلادش: الإعدام لـ9 معارضين بتهمة محاولة اغتيال رئيسة الوزراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (داكا)

قال أمين الإسلام ممثل الادعاء في بنجلادش، أنه صدرت اليوم (الأربعاء) أحكام قضائية بإعدام تسعة أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي، وسجن 25 آخرين مدى الحياة لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبل 25 عاماً.

وأضاف بأن 30 آخرين عوقبوا بالسجن لعشرة أعوام لدورهم في الهجوم على قطار كان يقل حسينة عام 1994.

وكانت حسينة في ذلك الوقت تتزعم المعارضة وكانت منافستها خالدة ضياء تشغل منصب رئيسة الوزراء. وأصبحت خالدة وحزب بنجلادش الوطني الذي تنتمي إليه في صفوف المعارضة الآن.