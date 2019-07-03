شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من تفاقم النزاع في جنوب السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيروبي)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، تفاقم النزاع في جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين على أيدي الأطراف المتنازعة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) أنّ المدنيين «تعرضوا لاستهداف متعمد ووحشي» في الإقليم الاستوائي (جنوب) منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي.

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وأوضحت أن 104 اشخاص على الأقل قتلوا بهجمات على قرى في الإقليم.

وقالت البعثة الدولية في آخر تقرير لها بخصوص حال حقوق الإنسان، إنّ عدداً مماثلاً تقريباً لنساء وفتيات تعرضن للاغتصاب أو عنف جنسي آخر بين سبتمبر وأبريل.

وذكرت أنّ العديد منهن تم أسرهن من قبل الجماعات المسلحة ليخدمن «كزوجات» للمقاتلين.