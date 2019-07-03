شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إيران لن تكسب شيئاً بمخالفة الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الأربعاء)، إن إيران لن تكسب شيئاً بمخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك رداً على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
وكان رئيس النظام الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق اليوم، إن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو إلى أي مستوى تحتاج إليه، متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المئة.
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