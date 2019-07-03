نائب أردني دعا إلى "تفجير" الخط الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى بلاده

طالب النائب الأردني عن المقعد المسيحي طارق خوري، بـ"تفجير الخط الّذي ينقل الغاز الأسرائيلي إلى الأردن".
واقترح في مداخلة لدى حضوره جانبًا من مؤتمر نظّمته "كتلة الإصلاح النيابية الإسلامية" حول اتفاق الغاز مع إسرائيل "توقيع ميثاق شرف بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الاراضي الأردنية".
وفي أيلول 2016، وقّعت إسرائيل مع الأردن اتفاقًا قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل ليفياثان البحري اعتباًرا من عام 2020 ولمدة 15 عامًا. وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار 2017 أنّها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
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