الكونغرس الأميركي يطلب من فيسبوك التوقف عن تطوير عملته الرقمية "ليبرا"

أمرت لجنة ​الكونغرس الأميركي​ الخاصة بالخدمات المالية واللجان المتفرعة عنها شركة "​فيسبوك​"، بـ "التوقف فورًا عن خطط التنفيذ" المتعلقة بتطوير العملة الرقمية "Libra"، "حتى تتسنى للمشرعين وللكونغرس فرصة دراسة النتائج المتوقعة بعد إصدارها والتحرك وفقا لذلك".

وجاء في رسالة أصدرتها اللجنة أنه "أثناء فترة توقيف التطوير هذه، نعتزم عقد جلسات استماع علنية حول مخاطر وفوائد الأنشطة القائمة على العملة المشفرة، كما نسعى لاستكشاف الحلول التشريعية".

يذكر أنه بدأ اهتمام شركة "فيسبوك" بتطوير عملة رقمية منافسة لعملة "​بيتكوين​" منذ شهر كانون الأول الماضي، حيث أطلقت على المشروع اسم "Libra"، وتسعى من خلاله إلى توفير طرق معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمتلك حسابا مصرفيا أم لا.

وتقول التقارير إن العملة الرقمية الخاصة بـ "فيسبوك" ستكون مرتبطة ب​الدولار​ الأميركي، ما سيضمن استقرارها على عكس عملة "بيتكوين".