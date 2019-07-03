رئيس البرلمان المصري: وضعنا الكثير من القوانين لضمان القضاء على الفساد

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، ​علي عبد العال​، أنّه "طالما أنّنا نبني دولة حديثة، فإحدى الآفات الّتي تشلّ بناء الدولة دائمًا وأبدًا، هو ​الفساد​، ونحن حاليًّا قمنا بإقرار الكثير من القوانين الخاصة بالحوكمة في الشركات، وعدّلنا الكثير من القوانين الّتي تضمن ​القضاء​ على الفساد".

ولفت في حديث صحافي على هامش المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني، الّذي يجري في ​موسكو​، إلى "أنّنا نعمل على تطوير العمليّة الإداريّة والانتقال من الإدارة الورقيّة إلى الإدارة الرقميّة، وتقليل تدخّل العنصر البشري. كلّ هذه العوامل تقلل من الفساد".

وركّز عبد العال على أنّه "كما يكون ​الإرهاب​ معوّقًا للاستثمار، أيضًا الفساد معوّق للاستثمار، وعلى مجلس النواب أن يعمل على وضع التشريعات كافّة الّتي تقلّل من هذا الفساد، أو بمعنى أصح تجفّف منافذ الفساد".