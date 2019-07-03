قوى الحرية في السودان: وافقنا على التفاوض مع المجلس العسكري بشروط

أكّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، في مؤتمر صحفي، "أننا نريد تعاملًا جديًا والسعي وراء مرحلة انتقالية ديمقراطية في البلاد"، مشيرًا إلى "أننا قررنا الاستجابة لطلب التفاوض المباشر مع المجلس العسكري السوداني بشروط، ويجب أن يقترن التفاوض مع الانتقالي السوداني بجدول زمني واقترحنا أن يكون 72 ساعة، يجب أن نستلم نسخة من التعديلات التي أجريت على رؤية الحل".
ولفتت الى "أننا نؤكد موافقتنا على المبادرة الإثيوبية الإفريقية لحل الأزمة في البلاد"، موضحة "أننا قدمنا رؤيتنا للحل وتشمل ضرورة أن يستند على ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
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