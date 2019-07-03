شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، عقب جلسة للمجلس الأمني المصغر في مقر قيادة فرقة غزة، على أنّ "سيساتنا واضحة ونريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، ولكن بموازاة ذلك نستعدّ لشنّ عمليّة عسكريّة واسعة النطاق إذا لزم الأمر. هذه هي تعليماتي للجيش الإسرائيلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: نريد التهدئة على حدود غزة لكننا نستعد بالموازاة لعملية عسكرية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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