مقتل طفلتين وإصابات بقذائف "النصرة" بريف حماة الشمال الغربي

قتلت طفلتان وأصيب 3 جراء قذائف أطلقها عناصر "​جبهة النصرة​" على قريتي العزيزية والرصيف ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي في ​سوريا​. وردت وحدات ​الجيش السوري​ في الحال على مصادر الاعتداءات مستهدفة منصات إطلاق ​الصواريخ​ وتحصينات المسلحين بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. كما استهدفت وحدات الجيش المسلحين من تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" الإرهابيين في قرى بابولين وبلدة حيش ركايا بمنطقة ​معرة النعمان​ ب​ريف إدلب الجنوبي​، ما خلف قتلى وجرحى في صفوفهم.

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