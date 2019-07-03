الراعي استهل جولته لرعايا نيابة صربا البطريركية من عين القبو وبارك كنيسة مار شليطا

استهلّ البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ جولته لعدد من رعايا نيابة صربا البطريركية، بزيارة لبلدة عين القبو، يرافقه رئيس أساقفة ​ستوكهولم​ الكاردينال أندرز اربوريليوس، والمطارنة ​الياس نصار​ وجورج شيحان و​بولس روحانا​، حيث كان في استقباله النائب ادكار ملعوف، قائمقام ​المتن​ ​مارلين حداد​، المطران ​كميل زيدان​، مختار البلدة رشيد الحاج، كاهن رعية مار شليطا الخوري روني ماشطة، وفاعليات ومؤمنين.

وعلى وقع الأناشيد الدينيّة والترانيم الّتي قدّمتها جوقة الكنسية، دخل البطريرك الراعي والوفد المرافق إلى كنيسة مار شليطا وبارك المؤمنين، بعد أن رفع الصلاة وأنشد الجميع طلبة أم الله تكريمًا للعذراء مريم.

من ثمّ توجّه الراعي إلى صالون الكنيسة للقاء المؤمنين.