مديرية التعليم المهني أوضحت الاعتراضات على الامتحانات الرسمية

ردت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على ما جاء في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من اعتراضات على مسابقات ​الامتحانات الرسمية​ المهنية الخطية لدورة عام 2019.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أنه "بعد موافقة اللجان المختصة على وضع اسئلة مواد المسابقات المهنية الرسمية في الموضوع المتداول في الصحف وعلى مواقع التوصل الاجتماعي، والذي يتحدث عن ورود اسئلة من خارج المنهاج، أبدت اللجان رأيها بشكل علمي وموضوعي، وبالوثائق الرسمية تثبت ورود المواضيع التي اعد منها اسئلة المسابقات في المنهاج الرسمي".

وعليه أوضحت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني حالة الارباك والبلبلة في بعض المسابقات موضوع الاعتراض مع المناهج المتبعة.

مسابقة رقم 1: مبادى الاحصاء الحيوي، اختصاص مراقب صحي 84601 مرفق المنهاج الرسمي لمادة مبادىء الاحصاء الحيوي سنة ثالثة مراقب صحي.

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مسابقة رقم 2: الفيزياء اختصاصات الصناعية مرفق للمنهاج الرسمي لمادة الفيزياء سنة ثالثة صناعي.

مسابقة رقم 3: الالكترونيك الرقمي اختصاص الاكترونيك مرافق المنهاج الرسمي للمادة الاكترونيك الرقمي سنة ثالثة الكترونيك.

مسابقة رقم 4: قواعد السيارات اختصاص ميكانيك سيارات مرافق المنهاج الرسمي لمادة قواعد السيارات منهاج سنة ثانية وسنة ثالثة.