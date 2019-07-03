شربل أبي رعد رئيسًا لبلدية نهر ابراهيم وشربل مرعب نائبه

فاز شربل أبي رعد بأكثرية 5 أصوات من أصل 8 في رئاسة بلدية ​نهر ابراهيم​، وفاز ​شربل مرعب​ بنيابة الرئاسة بالأكثرية نفسها.

وأكد أبي رعد أن "يده ممدودة للجميع لما فيه خير وانماء البلدة ومصلحة جميع ابنائها وفاعلياتها، سائلًا "الله أن يوفقه والأعضاء في مسيرتهم الجديدة".

وترأست جلسة الانتخاب قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في مبنى بلدية ​نهر إبراهيم​، بعد جلسة لطرح الثقة برئيس ​البلدية​ طوني مطر ونائبه سامي صليبا، بناء لإيداع محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ بتطبيق المادة 135 من ​قانون البلديات​، وبناء على العريضة الموقعة من خمسة اعضاء من اصل تسعة في المجلس البلدي.

وحصلت عملية طرح الثقة حيث تم نزعها عنهما بأكثرية 5 أعضاء من أصل 8 بعد إنسحاب أحد الأعضاء.