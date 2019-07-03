نقل جثة رجل سوري الجنسية سقط داخل منور مصعد في الدكوانة إلى المستشفى

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جثّة رجل من الجنسية السورية، جراء سقوطه من الطبقة العاشرة داخل منور مصعد مبنى سكني في ​الدكوانة​ - ​المتن​، إلى "​مستشفى الروم​" في ​الأشرفية​".

وأوضحت أنّه "تمّ نقل الجثة بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصّة وإتمامها الإجراءات القانونيّة اللازمة".