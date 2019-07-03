الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 تموز 2019 الساعة 4:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:10 من فوق بلدة كفركلا".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 6:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق مرجعيون، رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:55 من فوق بلدة رميش"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 14:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق عاليه، الشوف، بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق بلدة علما الشعب".
وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 19:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، باتجاه الشمال وصولًا حتّى مدينة صيدا، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:35 من فوق البحر غرب مدينة صور. وعند الساعة 20:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 3 تموز 2019 الساعة 2:00 من فوق بلدة الناقورة".
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