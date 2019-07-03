الجيش: 5 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 2 تموز 2019 الساعة 4:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​علما الشعب​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:10 من فوق ​بلدة كفركلا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 6:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​مرجعيون​، رياق، ​بعلبك​ والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:55 من فوق ​بلدة رميش​"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 14:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​عاليه​، ​الشوف​، ​بيروت​ وضواحيها و​بعبدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:20 من فوق بلدة علما الشعب".

وبيّنت المديرية أنّ "عند الساعة 19:55، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، باتجاه الشمال وصولًا حتّى ​مدينة صيدا​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:35 من فوق البحر غرب ​مدينة صور​. وعند الساعة 20:00، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 3 تموز 2019 الساعة 2:00 من فوق بلدة الناقورة".