رحمه ناعيا اللواء منصور: غاب الذي نشر لواء الشجاعة والشرف

نعى النائب السابق ​اميل رحمه​ المدير العام الأسبق ل​أمن الدولة​ ​​اللواء​​ الركن المهندس البحري المتقاعد إدوار منصور، معتبرا أنه "غاب الذي نشر لواء الشجاعة والشرف والإستقامة من دون أن يتخلّى عن طيبة متأصلة في شخصه ونهجه".

وفي بيان له رأى رحمه أن "اللواء منصور كان من العسكريين الشرفاء الذين خدموا الوطن بكل إلتزام وإخلاص في كل المواقع التي تولّاها، وكان دائم الحضور، دائم الإبتسامة ودوداً إلى أبعد حدود الود، وجمع إلى شخصه مناقبية العسكري وحنان الإنسان"، مضيفا:"شغف ب​لبنان​ حتى العبادة وما كان يوماً إلا خادماً أميناً على مذبح الوطن، نبكيك ادوار منصور".