جنبلاط بعد لقائه اللواء ابراهيم: منفتح على كل الحلول

أكد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب ​وليد جنبلاط​ في تصريح له بعد لقائه المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ أنه "منفتح على كل الحلول بالتعاون مع اللواء ابراهيم الذي يدرك مخاطر الأزمة"، مشيرا الى ان "اللواء ابراهيم هو خير من يستطيع ان يخرجنا من هذه الازمة على اساس ان يأخذ القانون مجراه".

من جهته أكد ابراهيم أن "حنبلاط منفتح على كل الحلول".