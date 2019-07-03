عطل تقني يصيب "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"

تعطّلت خدمة الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات في تطبيق "​واتساب​". كما واجه مستخدمو تطبيقي "فيسبوك" وإنستغرام" المشكلة ذاتها، إذ لم يتمكّنوا من تحميل الصور ورؤيتها.

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