انتخاب الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا للبرلمان الأوروبي

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ستراسبورغ: انتخب النائب الأوروبي الإيطالي الاشتراكي-الديموقراطي ديفيد ساسولي الأربعاء رئيسا للبرلمان الأوروبي، كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته انطونيو تاجاني.

والصحافي السابق البالغ من العمر 63 عاما نال 345 صوتا في الدورة الثانية وهي الغالبية المطلقة من الاصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورغ.

ويشكل انتخاب رئيس للبرلمان الأوروبي لسنتين ونصف سنة الخطوة الأولى باتجاه الشروع في عمله التشريعي بعد انتخابات أواخر أيار/مايو.

وساسولي إعلامي سابق ونائب أوروبي منذ عام 2009.

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وكانت تنافسه على المنصب النائبة عن كتلة البيئة الألمانية سكا كيلير التي حازت على 119 صوتاً في الجولة الثانية، بالإضافة إلى الإسباني سيرا ريغو من الكتلة اليسارية المتطرفة والذي نال 43 صوتاً والتشيكي المحافظ جان زاهراديل (160 صوتاً).

وأعلن ساسولي من البرلمان عقب انتخابه "علينا أن نشجع إحياء مشروعنا للدمج وعلينا تطوير تكتلنا" ليكون أكثر استجابة لمتطلبات المواطنين.

ورئاسة البرلمان الأوروبي واحد من المناصب القيادية العليا في الاتحاد التي توزع على الكتل السياسية الرئيسية، لكن المنصب أقل أهمية من رئاسة المفوضية.

وبعد قمة ماراتونية، اتفق قادة دول الاتحاد الـ28 الثلاثاء على أن تخلف جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين المقربة من المستشارة انغيلا ميركل.

وعلى البرلمان الأوروبي أن يقرّ رسمياً تعيين فون دير لايين في المنصب في جلسة في منتصف تموز/يوليو. ومن المتوقع أن تتوجه الوزيرة الألمانية بعد ظهر الأربعاء إلى ستراسبورغ.