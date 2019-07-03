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قالت قاضية إيطالية يوم الثلاثاء إن الألمانية كارولا راكيتا قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين لم تنتهك القانون باختراق حظر بحري في إيطاليا وإنها كانت تقوم بواجبها في إنقاذ حياة مهاجرين عندما أدخلتهم إلى ميناء إيطالي بعد إنقاذهم.
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القضاء الإيطالي يبرأ قبطان ألمانية أنقذت مهاجرين من الغرق
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وأمرت القاضية أليساندرا فيلا بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على الألمانية راكيتا (31 عاما) منذ يوم السبت بسبب عدم إطاعتها لأوامر الجيش الإيطالي ورسوها بالسفينة في ميناء لامبيدوسا.
وكانت راكيتا ستواجه السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا وُجهت إليها اتهامات بتعريض حياة أربعة أفراد شرطة للخطر بعد اصطدامها بزورق تابع للشرطة أثناء رسوها بسفينة الإنقاذ (سي-ووتش) وعلى متنها 41 مهاجرا أفريقيا.
لكنها ربما تواجه تهما متفرقة أخرى منها دعم الهجرة غير الشرعية.
وقالت القاضية إنه لن يتم توجيه أي تهم إلى القبطان في واقعة اصطدام السفينة بزورق الدورية.
وسارع وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي قاد حملة لمنع اللاجئين من الوصول إلى الموانئ الإيطالية، إلى التنديد بالحكم.
وقال في بيان "أنا ساخط ومستاء لكنني لن أستسلم"، مضيفا أنه كان يتوقع إجراء أكثر حسما من النظام القضائي الإيطالي.
كما تعهد سالفيني بطرد راكيتا من البلاد في أقرب وقت ممكن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.