الرئيس الإيراني يهدد بـ"الخطوة المقبلة" خلال أيام

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty روحاني يهدد بتخصيب اليورانيوم بقدر ما يلزم

وتأتي تصريحات روحاني، اليوم الأربعاء، لتزيد الضغط على شركائها الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

وهدد روحاني برفع مستوى تخصيب اليورانيوم "بقدر ما يلزم"، وأضاف أنه إذا لم تف الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي بوعودها فسيعود مفاعل آراك لأنشطته السابقة بعد السابع من يوليو.

وقال روحاني "إذا كنتم تريدون التعبير عن الأسف وإصدار بيان، يمكنكم القيام بذلك الآن."

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق العام الماضي، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

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وخرقت إيران هذا الأسبوع حدود مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق، وقالت إنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى يوم الأحد القادم إذا لم تقدم أوروبا لها اتفاقا جديدا.

وتطالب طهران الدول الأوروبية بحمايتها من العقوبات الأميركية عبر آلية التجارة الأوروبية (لانستكس) تتيح لها عائدات مالية بعد فقدانها مليارات جراء العقوبات النفطية.

واعتبر روحاني أن تقليص إيران لالتزاماتها بالاتفاق النووي لا يهدف لتوجيه ضربه له بل للحفاظ عليه.