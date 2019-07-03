رغم تصريح أردوغان.. واشنطن "لا تزال تخطط" لعقوبات على تركيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أردوغان وترامب أثناء لقائهما في قمة العشرين

وكان أردوغان بعد لقائه مع ترامب، في مطلع الأسبوع، باليابان، عبر عن ثقته بأن بلاده لن تتعرض لعقوبات أميركية عند بدء تسلمها نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 خلال الأيام المقبلة.

وبدا ترامب متعاطفا مع أردوغان، أثناء محادثاتهما، وأحجم عن التحدث عن فرض عقوبات، على الرغم من سؤال الصحفيين مرارا عن الأمر.

لكن مسؤولين بالحكومة الأميركية أبلغوا رويترز أن الإدارة تعتزم، حتى الآن على الأقل، فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا تسلمت نظام إس-400 الروسي كماهو متوقع.

Advertisements

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "أكدت الولايات المتحدة دوما وبوضوح أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء نظام إس-400، فإنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية منها تعليق المشتريات والمشاركة الصناعية في برنامج إف-35 والتعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة باستخدام العقوبات".

وفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قال المقدم مايك آندروز المتحدث باسم سلاح الجو "لم يتغير شيء".

وأضاف "شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400 يتعارض مع برنامج إف-35. لن نسمح لتركيا بحيازة النظامين".