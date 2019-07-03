شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كشف الحوثيين تعاونهم مع الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة تكشف مدى التعاون القائم بين إخوان اليمن، تنظيم الحمدين، ومليشيات الحوثيين، رفعت المليشيات الحوثية الحظر عن مواقع الإخوان بجانب مواقع الصحف والفضائيات القطرية فى اليمن.

وذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، والمدعومة من قطر، رفعت الحجب عن المواقع الإخبارية الالكترونية، التابعة لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان ، بجانب مواقع الصحف والفضائيات القطرية، حيث ذكر متابعون للصحافة الإلكترونية المحلية في اليمن، أنهم بدؤوا بتصفح مواقع الإصلاح الإخوانى، وفي صدارتها الموقع الرسمي للحزب الإصلاح نت وموقع الصحيفة الناطقة باسمه ”الصحوة نت“، بدون استخدام تطبيقات كسر الحجب والمواقع الوسيطة .

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن ميلشيات الحوثيين، رفعت الحجب على مواقع وسائل الإعلام القطرية، بما في ذلك موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت الجزيرة نت والعربي الجديد، إضافة الى النسخ الالكترونية للصحف الورقية القطرية، لافتة إلى أن رفع حظر الحوثي الحجب عن مواقع وقنوات الإخوان وقطر، يؤكد وجود تناغم واستراتيجية واحدة للسيطرة على اليمن، ودفن الحكومة اليمنية.