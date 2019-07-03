شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لسيناتور أمريكى: تسوية القضية الفلسطينية ستغير الواقع وتفتح آفاقاً لمرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال السفير بيام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث اشار الرئيس إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكداً دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير الواقع الحالى بالمنطقة ويفتح آفاقاً لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.

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وأشاد السيناتور "ليندسي جراهام" بمتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين البلدين خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات.

كما أعرب السيناتور "جراهام" عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيراً إلى جهود مصر في التصدى لخطر الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح الدينى وقبول الآخر والتعايش السلمي، وهو الأمر الذي تجسد جلياً في مصر خلال السنوات الماضية من خلال ممارسات فعلية تنفيذية على أرض الواقع، وذلك بجانب مساعى مصر الحثيثة والمتوازنة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، بالتوازي مع دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.