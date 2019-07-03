شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب لتمكين الشباب بعد 3 يوليو 2013.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، إنه بعد بيان 3 يوليو 2013 الذى سقط فيه حكم الإخوان، انخرط الشباب بشكل أكبر فى الحياة السياسية وجدنا كثيرا من السبل التمكين الفعلى للشباب.

Advertisements



وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أنه من الناحية التشريعية انخفض سن الترشح للمجلس النيابى لـ 25 عاما، والمجالس المحلية لـ21 عاما غير الكوتة فى المجلس النيابى و25% من مقاعد المجالس المحلية.



وتابعت عضو مجلس النواب، أنه على المستوى التنفيذى تم تعيين العديد من الشباب كنواب للمحافظين وللوزراء خصوصا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم حيث وجدنا صور تمكين أكبر للشباب، تم الاهتمام بالشق التأهيلى وتم عمل العديد من مؤتمرات الشباب وبرامج للتأهيل والتدريب حتى وصلنا للأكاديمية الوطنيه لتدريب وتأهيل الشباب.