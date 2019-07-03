شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ناقش الاجتماع رفع أسعار الصحف الورقية، وتم التوافق خلال الاجتماع بين الموجودين، بالإضافة إلى اتصال رئيس المجلس بكل من الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الخليج 365، وصلاح دياب رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، وعماد الدين حسين جريدة الشروق، الذين أبدوا موافقتهم على توحيد رفع الأسعار تعزيزا للشفافية وحماية المنافسة ومنع السلوك الاحتكارى.

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كما تم التوافق على وضع خطط لكل مطبوعة لتطوير المحتوى وتقديم خدمات مميزة للقارئ.